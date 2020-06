Was bitte ist ein "Tomat-o-Matric"? Und wer erinnert sich noch an Nierentische, Schreibmaschinen und die heiß begehrten Indianer und Cowboys aus Elastolin? Oder gar an das aus der Haut fahrende HB-Männchen und die Zeit, da kein Cowboy ohne Zigarette auszukommen schien und die Zigarette als Zeichen von Weltläufigkeit und als Garant für Abenteuer und Coolness stand? Dinge kommen und verschwinden wieder und mit ihnen die dazugehörenden Lebensgefühle. Aus ästhetischer Retrospektive muss man mitunter sagen: Gott sei Dank. Andererseits gibt der Blick zurück auch oft Anlass zu nostalgischen Gefühlen, schmerzhaft-schönen Emotionen angesichts der Vergänglichkeit von Moden und Produkten, die einen eventuell daran erinnern, dass das eigene Dasein unter dem Zeichen des "Memento mori" steht. Es hat indes auch etwas Tröstliches, dass gewisse Dinge und Techniken in Retro-Wellen immer wieder mal auftauchen.

Detailansicht öffnen Die Ausstellung lässt die Älteren in Erinnerungen schwelgen und sorgt für Gesprächsstoff mit den Jungen, die das alles nicht mehr kennen. (Foto: Stadtmuseum Unterschleißheim)

Die Ausstellung "Verschwundene Dinge", die das Unterschleißheimer Stadtmuseum im Internet zeigt, lässt die Älteren in Erinnerungen schwelgen und sorgt für Gesprächsstoff mit den Jungen, die das alles nicht mehr kennen. Genau das war auch das Ziel von Stephan Bachter, dem Leiter des Unterschleißheimer Stadtmuseums: Auch in Krisenzeiten hätten Museumsmenschen "das Bedürfnis zu zeigen, was wir haben und damit Unterhaltung, Inspiration, Selbstvergewisserung, Aha-Erlebnisse zu liefern und dem ein oder anderen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern".

Detailansicht öffnen Bessy-Comics werden für die jüngere Generation wohl kaum ein Begriff sein. (Foto: stadtmuseum unterschleißheim)

Wäre Corona nicht gekommen, wäre die Sonderausstellung wie geplant im Unterschleißheimer Rathausfoyer eröffnet worden, mit echter Telefonzelle, die ein Sammler aus Mittelfranken der Stadt zur Verfügung gestellt hätte. Ob mit oder ohne den so typischen beißenden Geruch ist nicht bekannt. So aber wurde das Rathaus wegen des Virus für Parteienverkehr geschlossen und Bachter musste umplanen. "Wir haben die Ausstellung kurzfristig ins Internet gelegt", erzählt Bachter, der das Konzept in "freundschaftlicher Zusammenarbeit" mit seinem Kollegen, dem Volkskundler Andreas Garitz, erarbeitet hat. Da die Seite "verschwundene-dinge.de" noch frei war, gelang die Darstellung völlig unabhängig von städtischen Strukturen und mit einigen Vorteilen. "Das Interessante ist, wir können sie immer weiter befüllen."

Detailansicht öffnen Ein besonders skurrilles Exponat: der Schrumpfkopf aus der Losbude. (Foto: Privat)

Wie zum Beispiel mit der Geschichte der Schrumpfköpfe. Der Unterschleißheimer Peter Baumgartner meldete sich bei Bachter und schickte gleich ein Foto des schrecklichen Schrumpfkopfs mit. Diese Köpfe wurden, so berichtet er, in den 70er Jahren bei Volksfesten als Gewinne an Losbuden ausgegeben und landeten als Zierde am Rückspiegel im Auto oder wie Baumgartner schreibt, bei einer Bekannten im Schuppen "als Abschreckung" - für wen auch immer. Sezierexperimente eines Kumpels zeigten, der Schrumpfkopf war aus Hartgummi. Andere waren aus Holz. Tempi passati. Heute käme kaum noch jemand auf die Idee, sich das ins Auto zu hängen. Aber Bachter ist begeistert, denn von selbst wären die Ausstellungsmacher nie auf die Schrumpfköpfe gekommen. Genau so stellt er sich der Volkskundler und Historiker aber Museumsarbeit vor, mit partizipativen Elementen, mit Menschen, die die Institution mit eigenen Dingen und Geschichten bereichern.

Detailansicht öffnen Aus heutiger Sicht kann man sich den Nutzen oder die Attraktivität macher Dinge kaum mehr vorstellen - wie bei diesem Elastolin-Indianer. (Foto: Stadtmuseum Unterschleißheim)

Die Ausstellung im Internet ist erst der Anfang. "Das Museum entwickelt sich insgesamt hin zum Digitalen", sagt Bachter. Damit schlägt er die Brücke zu dem neuen Stadtmuseum, das sich erst in der Planungsphase befindet, zu dem es aber schon recht konkrete Vorstellungen gibt. Bachter hat auf seinem Tisch die Pläne des Augsburger Büros "Neonpastell" liegen. Die zwei ehemaligen Hausmeisterwohnungen sind auf den Bildern kaum noch wiederzuerkennen. Das liegt auch an einigen baulichen Maßnahmen. Eine Holzdecke und Wände sollen herausgerissen werden und die Türstöcke sollen verschwinden. In den dadurch großzügigeren Räumen sollen einheitliche Bodenbeläge und Wandfarben in dunklem Blau oder Braunrot die Exponate optimal zur Geltung bringen. Bei der Erklärung der Stücke werde ganz klar aufs Digitale gesetzt. Bachter stellt sich vor, mit Tablets zu arbeiten. Dort könnten Codes abgescannt werden und der Museumsbesucher kann wählen, wie tief er in die Materie einsteigt. Will er nur etwas über den Maler wissen, oder interessiert es ihn auch, wie die gemalte Landschaft heute aussieht? Und vielleicht will er ja auch noch mehr über die Zeit wissen, da das Bild entstanden ist. "Kunst im Kontext", nennt Bachter das. Dabei biete das Tablet auch die Möglichkeit, etwa Erklärungen in Gebärdensprache oder in Fremdsprachen anzubieten. Und auch Interaktion ist ein Thema. So stellt sich der Museumsleiter eine digitale Tafel vor, die Karten aus Unterschleißheim von 1750 bis heute anzeigt. Jemand, der wissen möchte, wie es in der Raiffeisenstraße früher ausgeschaut hat, könnte sich durch die Zeit hangeln.

Der Plan von Neonpastell weise viele gute Vorschläge auf. Klare Beschriftungen schon außen am Gebäude, klare Führung der Besucher im Innenbereich. Die Dachterrasse würde für Veranstaltungen mit einbezogen ins Konzept. Das alles müsse vom Stadtrat aber noch genehmigt werden. Die Kosten bewegten sich in einem bescheidenen Rahmen, der Museumsleiter spricht von einem fünfstelligen Betrag. Aber einen Zeitrahmen gebe es noch nicht.

Dafür hat er schon recht klare Vorstellungen über die künftige Präsentation der Museumsobjekte. Bachter geht es stets auch um die Geschichten hinter den Dingen. Als Beispiel nennt er die Trauringe eines jüdischen Arztes. Die Geschichte spielt in Dillingen, wo Bachter für das Stadt- und Hochstiftsmuseum Dillingen freiberuflich tätig ist. Der Arzt hatte eine nicht-jüdische Deutsche nach evangelischem Ritus geheiratet und blieb wohl relativ lange unbehelligt. Erst im Januar 1945 wurde er ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Dort kümmerte er sich freiwillig als Arzt um die Typhuspatienten aus dem Lager, steckte sich an und starb Ende April 1945. Mit Hilfe seiner Trauringe kann Bachter das menschlichen Schicksal der Familie erzählen, genauso wie die Zeitgeschichte. Bachter fällt auch das "schöne Jagdgewehr" ein, das dem Unterschleißheimer Stadtmuseum gehört. Da könne man dann die Geschichte der höfischen Jagdgesellschaften in Schleißheim schildern.

Ideen habe er schon viele. Letztlich sei die Museumsgestaltung ein kreativer Prozess, der gemeinsam mit den Gestaltern und ihm ablaufe. Da ist ein Mammutzahn. Wie wird er dargeboten? Mit welchem Licht, mit welchen Erklärungen, in welchem Umfeld? "Wir vergleichen eigentlich Museumsgestaltung immer mehr mit einer Theaterinszenierung", sagt Bachter. "Wir wollen, dass die Dinge etwas erzählen". Möglichst eine spannende Geschichte. Wie etwa die Kleegeige, die früher zum Aussähen diente. Um den Behälter für das Saatgut zu vergrößern, setzte ein findiger Mensch eine Bratheringdose darauf. "Das spricht für Pfiffigkeit, natürlich auch für Sparsamkeit und Ressourcenschonung." Auf jeden Fall ist das Museumsstück auch Teil der Ausstellung der verschwundenen Dinge und jederzeit im Internet zu sehen. Immerhin, denn bis das Stadtmuseum wieder öffnet und die Originale zu bewundern sind, wird es noch eine Weile dauern.