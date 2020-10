Gemischte Bilanz: Der Hollerner See direkt an der Stadtgrenze von Unterschleißheim hat in diesem Sommer viel mehr Gäste angelockt als bisher. Nicht alle kamen zum Leidwesen von Anrainern zum Baden.

Am Hollerner See wird künftig mehr kontrolliert und es gibt eine Wassersportzone

Von klaus bachhuber, Unterschleißheim

Der Hollerner See sei groß genug für verschiedenartige Nutzungen: So hieß es in der Konzeption des neuen Erholungsgebiets zwischen Eching und Unterschleißheim stets. Jetzt hat der dafür zuständige Zweckverband der beiden benachbarten Kommunen entschieden, dass es ein reiner Badesee auch nicht bleiben soll. Allerdings mit klarem Vorrang für die Badenden soll auf dem Gewässer eine Wassersportzone ausgewiesen werden.

Zulassen möchten die beiden Gemeinden allerdings nur aufblasbare Gerätschaften, also keine Boote oder Boards aus Holz oder Metall. Wassersport ist dann im südwestlichen Seebereich erlaubt. Entlang dem Ufer muss von den Sportlern ein 30 Meter tiefer Schutzbereich freigehalten werden, der den Badegästen vorbehalten ist. Außerhalb der Badesaison - also von September bis Mai - ist Wassersport auf der kompletten Seefläche erlaubt. Bis zur nächsten Badesaison soll der See auch besser gegen die Rücksichtslosigkeit mancher Besucher präpariert werden. Heuer gab es nahezu nach jedem Wochenende Klagen über liegen gebliebenen Müll und wildes Parken - inklusive Beschädigung von Wegen und Wiesen. Gelegentlich kam es auch zu Beschwerden über Ruhestörung wegen Partys am See, was die Polizei in Neufahrn auf den Plan rief.

Der Zweckverband hat in seiner ersten Sitzung in der neuen Wahlperiode jetzt entschieden, die Kontrollen am See ebenso zu intensivieren wie die Reinigung nach Bade-Wochenenden. Die Verbandsverwaltung soll dazu ein erneuertes Leistungsverzeichnis erstellen und Angebote einholen. Außerdem sollen im geringfügigen Beschäftigungsverhältnis zwei Seewarte eingestellt werden, die am Ufer patrouillieren. Die bestehenden Sicherheits- und Reinigungskräfte haben in dieser Saison noch auf der Basis der vergangenen Jahre gearbeitet, als nur ein Bruchteil der Uferstrecke nutzbar war. Mit der Eröffnung des zweiten Seeabschnitts in dem Erholungsgebiet in diesen Sommer hat sich der Besucherandrang vervielfacht - mit unangenehmen Begleiterscheinungen.