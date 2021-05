Die kurz vor Weihnachten eingeführten Stadtgutscheine in Unterschleißheim sind gut angekommen. Das Rathaus zeigte sich Anfang des Jahres zufrieden mit der Nachfrage und wirbt seitdem bei Gelegenheiten wie jüngst dem Valentinstag dafür, diese Zehn-Euro-Gutscheine als passendes Geschenk zu nutzen. Immerhin gibt es mittlerweile mehr als 50 Geschäfte und Betriebe allein aus dem Bereich Dienstleistung, Handel und Handwerk, in denen die Gutscheine am Ort eingelöst werden können.

Nun hat die Stadt einen Vorschlag von Stefan Krimmer (CSU) verworfen, auch Gutscheine mit einem anderen Wert - etwa 20 Euro - einzuführen, um so die Akzeptanz noch zu erhöhen. Das Unterschleißheimer Rathaus hat daraufhin in anderen Kommunen wie Haar, Garching, Freising und Ismaning nachgefragt, was diese für Erfahrungen gemacht haben. Und die Auskunft dort sowie die Einschätzung der vier Verkaufsstellen des Stadtgutscheins haben ergeben, dass man mit dem Zehner am besten fährt. Beim Bürgerbüro, beim Ticket-Shop, bei der Apotheke am Maxfeld und bei "Karin Reinigung" seien keine Anfragen von Käufern wegen anderer Beträge bekannt.