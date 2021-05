Für viele Eltern in Unterschleißheim hat das bange Warten ein Ende. Sie haben in diesen Tagen für ihren Nachwuchs eine Zusage für einen Betreuungsplatz erhalten. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) zeigte sich am Donnerstag im Stadtrat äußerst zufrieden über die Vergabe der begehrten Plätze. Für mehr Kinder als in den Vorjahren habe es einen Platz gegeben. 21 Kinder stünden auf der Warteliste. Doch der Anmeldeprozess sei noch nicht abgeschlossen.

Kurz vor der heißen Phase der Kitaplatz-Vergabe im April war die Nervosität in Unterschleißheim gestiegen. Stefan Krimmer (CSU) fragte im Stadtrat nach, wie die Anmeldungen überhaupt liefen und insbesondere, ob Eltern, die aus der Stadt wegzögen und ihr Kind in einer hiesigen Einrichtung hätten, wirklich der Platz entzogen werden müsse. Gerade für Kinder, die sich im letzten Kindergartenjahr befänden, wäre das mit unnötigen Härten verbunden. Bürgermeister Böck sprach von Einzelfällen und von einer schwierigen Abwägung. Es wäre einer Familie aus Unterschleißheim schwer zu erklären, dass ihr Kind keinen Platz bekommt, weil ein anderes diesen belegt hält, obwohl die Eltern jetzt zum Beispiel in einem Nachbarort lebten. Es könne dem Kind ja auch helfen, sich am neuen Wohnort noch vor dem Schulwechsel in einer Kita zu integrieren und neue Freunde zu finden.

Immerhin 100 Familien, die nicht in der Stadt wohnen, haben sich um einen Platz beworben. Diese werden nachrangig behandelt. Ansonsten, sagte Böck, sei die Abdeckung gut. Es zahle sich aus, Einrichtungen neu geschaffen und den Fachkräftemangel abgefangen zu haben. Auch für die Kinder, die nach der zweiten Vergaberunde auf der Warteliste stünden, bestehe Hoffnung. Wie kürzlich im Hauptausschuss des Stadtrats berichtet, lagen 377 Anmeldungen von Kindern mit Wohnsitz Unterschleißheim vor.