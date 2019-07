15. Juli 2019, 21:58 Uhr Unterschleißheim Erdwärme wird effizienter

Stadtrat investiert in Wärmepumpe für Geothermie

Von Klaus Bachhuber, Unterschleißheim

Die Geothermie Unterschleißheim AG (GTU) will die ökologische Effizienz und die Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen deutlich steigern - ohne eine weitere Bohrung. In die Energiezentrale der GTU soll eine Wärmepumpe eingebaut werden, die Restwärme im Kreislauf des Thermalwassers effektiver nutzt. Dies sei eine "ökologisch wirklich sinnvolle Maßnahme", versicherte Vorstand Thomas Stockerl dem Stadtrat, der die dafür nötigen Kredite einstimmig bewilligt hat. Parallel will die Aktiengesellschaft, die zu hundert Prozent in städtischer Hand ist, auch ihr Leitungsnetz ausbauen, um weitere Abnehmer zu erschließen.

Derzeit erzeugt die Energiezentrale der GTU knapp 60 Gigawattstunden Wärmeenergie, davon etwa zwei Drittel aus Geothermie. Die geplante neue Absorptionswärmepumpe mit einer geothermischen Wärmeleistung von vier Megawatt würde nun ermöglichen, die Restwärme im System auch noch zu nutzen. Der Anteil der Geothermie an der Wärmelieferung der GTU ließe sich so ohne neuen Eingriff in das unterirdische Wasserreservoir auf rund 80 Prozent steigern.

Übersetzt bedeute dies, dass jährlich rund 1500 Tonnen Kohlendioxid bei konventioneller Erzeugung vergleichbarer Wärmeenergie vermieden werde, heißt es aus der GTU-Zentrale. Das sei "ein wertvoller Beitrag für den Klimaschutz", freute sich Bürgermeister Christoph Böck (SPD), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Geothermie Unterschleißheim AG ist.

Zur Installation der Pumpe muss die Energiezentrale erweitert werden. Die nötigen Flächen, rund 300 Quadratmeter, hat die Stadt bereits zur Verfügung gestellt. In Summe erwartet die GTU ein Investitionsvolumen von 6,5 Millionen Euro, das kreditfinanziert wird. Der Stadtrat hat die nötigen Sicherheiten beschlossen. Das sei deutlich sinnvoller als weitere Bohrungen zur Erhöhung der Fördermenge, erläuterte Stockerl. Die Bauarbeiten sollen2020beginnen und im Mai 2021 abgeschlossen sein.

Parallel will die GTU ihre Wärmeabnahme in den nächsten fünf Jahren von 38,4 Megawatt auf mehr als 50 Megawatt erweitern. Mittelfristiges Ziel sind 60 Megawatt. "Die GTU ist noch nicht satt", betonte Stockerl. Vorrangig wird das Leitungsnetz an die Landshuter Straße ausgebaut, um dort den Business Campus und das "Koryfeum" anzubinden. Ende 2020 will die GTU Wärme liefern, erwartet wird ein Anschlusspotenzial von bis zu acht Megawatt. Aber auch im Gewerbegebiet um die Carl-von-Linde-Straße, an der Alexander-Pachmann-Straße oder der Südlichen Ingolstädter Straße sieht die GTU Potential und hat bereits diverse Angebote abgegeben. Die Investitionskosten in das Leitungsnetz könnten sich in den nächsten Jahren auf bis zu neun Millionen Euro summieren. Auch diese Ausgaben hat der Stadtrat abgenickt.