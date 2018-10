3. Oktober 2018, 21:55 Uhr Unterschleißheim Engstellen am Bahnsteig

Der Umbau der S-Bahnstation bringt nicht nur Verbesserungen

Von Klaus Bachhuber, Unterschleißheim

Diverse Verbesserungen mag die Neuanlage des Bahnsteigs an der Unterschleißheimer S-Bahn-Station bringen, ganz sicher aber eine drastische Verschlechterung: Die Bahnsteige sind nun teilweise dramatisch schmäler als vor dem Umbau. "Gefühlt" haben den Eindruck die meisten Bahnfahrer, doch einige haben auch schon nachgemessen und das Rathaus hat sich die Veränderung von der Bahn bestätigen lassen. Die Bahnsteige sind nur noch maximal 2,80 Meter breit, zuvor boten sie teilweise mehr als vier Meter Raum.

In einem offenen Brief haben Martin Kluge und Hans Hirn die Problematik mit Rechenexempeln anhand des Platzbedarfs von wartenden und gehenden Bahnreisenden dargestellt. Insbesondere zur Hauptverkehrszeit am Morgen kommt es nach Angaben der beiden dabei regelmäßig zu bedrohlichen Situationen, weil Wartende am Bahnsteig fast zwangsläufig in den Sicherheitsstreifen an der Bahnsteigkante ausweichen müssten und gedrängt würden.

Auch die Automaten zur Fahrkartenentwertung seien so postiert, dass ein Kunde beim Stempeln gleich den halben Bahnsteig belege. Bei den morgens häufigen Zugdurchfahrten müssten die Lokführer immer wieder mit Warnsignalen auf die Gefahr aufmerksam machen, berichten Kluge und Hirn. Der Betrieb sei abends identisch, allerdings sei wegen geringerer Zugfrequenz das Gefahrenpotenzial geringer. Speziell auf der Westseite müsse unbedingt nachgebessert werden, fordern sie.

Die Bahn hat das Rathaus informiert, dass die DIN-Normen für Bahnsteige in dieser Situation eine Breite von 2,50 Meter forderten. Grundlage für das Maß sei unter anderem das Tempo der Zugdurchfahrten. Die für 2,50 Meter zugrunde gelegten Geschwindigkeiten liegen bei 160 Kilomter pro Stunde, was nach Einschätzung der Stadtverwaltung in Unterschleißheim nicht mal erreicht werden könne.

Wegen der prognostizierten Fahrgastzahlen hat die Bahn auf die Mindestanforderung ohnehin draufgesattelt und 2,80 Meter Regelbreite vorgesehen. Im bisherigen Ausbau waren die Bahnsteige nach den Plänen im seinerzeitigen Genehmigungsverfahren 4,10 Meter breit, wurden aber real mal geringfügig schmäler oder auch breiter ausgeführt. Vier Meter Breite erreicht der Bahnsteig jetzt noch mit den überdachten Bereichen unter Einbeziehung der Einhausungen.

Wegen der Übererfüllung der Norm sieht die Bahn das Thema nicht als relevant an, wurde dem Rathaus mitgeteilt. Ob die Stadt Unterschleißheim auf die Neuerung reagiert, ist noch nicht erkennbar. Der Bauausschuss des Stadtrats hat die Situation kommentarlos zur Kenntnis genommen.