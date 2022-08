Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Energiesparen kann so einfach sein. Und es muss auch gar nicht mit Mühen oder Entbehrungen einhergehen. So wäre manche Festbeleuchtung in den Abend- und Nachtstunden verzichtbar. Und würde es nicht reichen, wenn man sich jetzt im Sommer in öffentlichen Toiletten die Hände nur mit kaltem Wasser waschen kann? In Unterschleißheim wird derzeit öffentlich über solche Dinge diskutiert. Die Stadt nutzt ihr neues Bürgerbeteiligungs-Tool Consul und hat dort um Vorschläge gebeten, wo die Stadt und jeder Einzelne zuhause Energie sofort und ohne großen Aufwand einsparen könnte.

Vieles liegt dabei auf der Hand. So ruft die Stadt dazu auf, möglichst den Computer auszuschalten, wenn man ihn nicht benutzt. Wer mit Deckel auf dem Topf kocht, spart ebenso Energie, wie der Umsichtige, der die Kühlschranktür zügig auch wieder schließt. Die Wäsche wird vielleicht auch ohne Vorwäsche sauber, und wer statt des Aufzugs die Treppe nutzt, hält sich nebenbei auch noch fit. Doch der Aufruf an die oft zitierte "Schwarmintelligenz" in Unterschleißheim hat bisher schon zwölf weitere Ideen zutage gefördert. So schlägt jemand vor, die Waschmaschine tagsüber dann anzuschalten, wenn die Sonne kräftig scheint. Das klingt für viele sicher fremd, hat man doch früher gerne den billigen Nachtstrom für so etwas genutzt. Doch längst haben sich die Verhältnisse gewandelt. Wenn viel Solarstrom in die Netze drückt, hilft es vielleicht sogar, wenn der genutzt wird.

Die Stadtwerke in Unterschleißheim haben schon die Wassertemperatur im Aquariush-Bad reduziert und auch die Saunanutzung eingeschränkt. Weitere Schritte werden dort erwogen. Und auch Bürgermeister Christoph Böck (SPD) hat jüngst auf Druck aus dem Stadtrat angekündigt, noch weiter nach Einsparpotenzialen zu suchen. Derzeit werde ohnehin kaum fossile Energie genutzt, sagte Böck angesichts hoher Temperaturen und auch, weil natürlich Kindertagesstätten und Schulen in den Ferien geschlossen sind. Aber nach den Ferien wird das Thema schnell virulent, zumal sich gerade viele Eltern fragen, wie es denn wird, wenn wegen steigender Corona-Inzidenzen wieder kräftig gelüftet werden soll und Energie knapp wird.

Detailansicht öffnen Neue Ideen bei der Straßenbeleuchtung: An der Ellis-Kaut-Straße in München Freiham wird derzeit eine Straßenbeleuchtung getestet, die heller wird, sobald jemand auf dem Weg kommt. (Foto: Florian Peljak)

Jedenfalls wäre es aus Sicht eines Unterschleißheimers jetzt schon verzichtbar, das neue Sportlerheim und die Umgebung beim SV Lohhof nachts kräftig zu beleuchten. Die Stadt will bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED aufs Tempo drücken. Zusätzlich könnten an wenig genutzten Wegen Bewegungsmelder helfen, um Beleuchtung dann angehen zu lassen, wenn sie gebraucht wird. Die Lampen gingen dann auch langsam an und wieder aus, schreibt der Unterschleißheimer auf dem Consul-Portal, weshalb niemand "ein Blitzlichtgewitter befürchten" müsse. Ein anderer empfiehlt, die Straßenbeleuchtung "zu halbieren" und etwa die St.-Rochus-Straße weniger kräftig auszuleuchten. Ein weiterer Vorschlag bezieht sich auf den Brunnen im Valentinspark: Er müsse nicht angeleuchtet werden und könnte nachts abgeschaltet werden.

Gerade in Unterschleißheim mit seinem städtischen Verkehrsnetz muss man sich nicht immer gleich ins Auto setzen. Auch dieser Hinweis findet sich auf Consul, verbunden mit der Erläuterung, dass sich fast alles zu Fuß, per Fahrrad oder per E-Roller oder Mietfahrrad erledigen lasse. Seit kurzem ist ja die Firma Bird mit ihrem Verleih-System für Elektroroller in der Stadt präsent.

Die Stadtverwaltung in Unterschleißheim arbeite momentan intensiv an Möglichkeiten, den öffentlichen Energieumsatz zu reduzieren, heißt es aus dem Rathaus. Wer daran mitwirken will, kann Vorschläge auf der Online-Plattform Consul unter https://consul.unterschleissheim.de/energiesparen einstellen oder per Post ans Rathaus schicken. Alle Ideen werden auf Consul veröffentlicht. Ausgewählte Vorschläge werden laut Rathaus auch über weitere Kanäle verbreitet.