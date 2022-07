Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

München dreht das Warmwasser in den Rathaus-Toiletten ab. Die Landeshauptstadt schränkt die Beleuchtung der vielen schönen Fassaden ein und unterstützt Bürger beim Energiesparen. Aus Sicht etlicher Stadträte in Unterschleißheim sollte sich die Stadt daran ein Beispiel nehmen. Vor allem die Grünen und auch die FDP wünschen sich angesichts der beispiellosen Klima- und Energiekrise mehr Ehrgeiz. Das bekam Bürgermeister Christoph Böck (SPD) am Donnerstagabend im Stadtrat deutlich zu hören. "Ich hätte erwartet, dass schon erste Maßnahmen beschlossen sind", sagte Jürgen Radtke (Grüne) und zeigte sich enttäuscht darüber, dass das Thema in der letzten Stadtratssitzung vor den Sommerferien nicht auf der Tagesordnung stand. Manfred Riederle (FDP) forderte zügig eine "Liste" mit Maßnahmen ein.

Dabei haben die Stadtwerke Unterschleißheim Ende vergangener Woche ein Maßnahmenpaket verkündet: Die Wassertemperatur in allen Becken des Hallenbades wurde um zwei Grad gesenkt; wobei keiner frieren muss - bei jetzt 28 Grad im Mehrzweckbecken, 30 im Planschbecken und bis zu 32 Grad im Thermal- und Saunaaußenbecken. Die Warmbadetage wurden vorerst bis zum Ende der Sommerferien ausgesetzt. Das dürfte bei der aktuellen Hitze wenige schmerzen, ebenso wenig diverse Einschränkungen in der Saunaoase. Unterschleißheim profitiert bei der Energieversorgung vom Geothermie-Kraftwerk. Dennoch gehen die Stadtwerke davon aus, bis zu zehn Prozent der Wärmeenergie und bis zu 50 Prozent des Strombedarfs der Sauna einsparen zu können.

Detailansicht öffnen Das Aquariush hat die Temperatur in den Becken gesenkt. Doch manchen Stadträten reicht das längst nicht. (Foto: Leonhard Simon)

Doch einige Stadträte wünschen sich deutlich mehr, vor allem von der Stadt, weil sie massive Folgen der Krisen ausmachen oder zumindest befürchten. So beklagten Timo Schlagintweit und Jürgen Radtke (beide Grüne), dass viele Bäume in der Stadt sichtbar unter der Trockenheit litten. Auch Thomas Breitenstein (SPD) sprach das an und rief die Stadt und die Stadtwerke auf, notfalls auch ganz pragmatisch auf Grundstücken Bäume zu wässern, die etwa der Deutschen Bahn gehören. Manfred Riederle sagte, die Stadt solle auch ruhig die Bürger aufrufen, selbst Straßenbäume in ihrem Umfeld zu gießen. Bürgermeister Böck nahm die Appelle auf und bescheinigte Riederle, "vollkommen recht" zu haben. Aber er bremste auch und fand, alles könne die Stadt nicht leisten. Die Bürgerschaft insgesamt sei gefordert.

In der Pandemie habe die Stadt bewiesen, dass sie gut mit Krisen umgehen könne, findet der Bürgermeister

Wie es hieß, werden in der Stadt schon Bäume gewässert. Doch konkrete Maßnahmen konnte Böck über die Stadtwerke-Offensive hinaus nicht verkünden. Die vor allem auch von den Grünen mit einiger Vehemenz vorgetragenen Forderungen wies er in Teilen zurück und sagte, die Verwaltung arbeite in vielen Bereichen am Limit und könne nicht alles sofort leisten. Derzeit werde ohnehin in städtischen Gebäuden nicht geheizt. An die Adresse von Radtke, der konkrete Forderungen aufgestellt hatte, sagte der Bürgermeister: "Wir nehmen das mit." Laut Böck hat die Stadt etwa in der Corona-Pandemie bewiesen, dass sie "gut mit Krisensituationen umgehen kann".

Radtke hatte im Namen der Grünen die Dringlichkeit schnellen Handelns betont. Er pochte darauf, dass die Stadt die Anträge der Grünen zügig abarbeitet. So hatte eine Anfrage der Grünen im Mai 2021 ergeben, dass Unterschleißheim bei der Nach- und Ersatzpflanzung von gefällten Bäumen hinterherhinkt. Radtke wollte wissen, wie weit der mit Finanzmitteln hinterlegte Beschluss umgesetzt sei, jährlich 100 neue Bäume zu pflanzen. Auch solle die Verwaltung prüfen, wo städtische Straßenräume sich für weitere Baumpflanzungen eignen und wo neue Grünflächen entstehen könnten. Genauso wollen die Grünen wissen, wie weit man vorangekommen ist, Schottergärten mit Hilfe einer Freiflächensatzung einzudämmen. Das hatte der Stadtrat auf Antrag der Grünen bereits voriges Jahr beschlossen. "Energiesparen ist das Gebot der Stunde und zwar bereits jetzt, nicht erst im Winter", sagte Radtke. Er erwarte mehr Initiative vom Rathaus, zumal Unterschleißheim als eine von wenigen Städte eine Klimaschutzmanagerin, einen Mobilitätsbeauftragten und eine Mitarbeiterin für das Thema Energie habe.