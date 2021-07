Wie so viele andere Ensembles dieser Tage freut sich auch die Stadtkapelle Unterschleißheim auf ein Comeback. Nach mehr als einem Jahr ohne Auftritt gibt sie an diesem Samstag, 17. Juli, ihr erstes Konzert. Auf dem Rathausplatz wird unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt traditionelle und moderne Blasmusik erklingen. Nachdem Musikproben erst seit dem Ende der Pfingstferien wieder erlaubt waren, hatte Dirigent Michael Kavelar mit seinem Orchester verhältnismäßig wenig Zeit, ein komplettes Programm einzustudieren, die wurde aber intensiv genutzt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an. Frühzeitiges Erscheinen ist zu empfehlen. Die FFP2-Maske darf auf dem Sitzplatz abgenommen werden. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt, das Forum Unterschleißheim stellt bei Bedarf Regenponchos bereit.