11. Oktober 2018, 21:50 Uhr Unterschleißheim Eltern müssen warten

Voraussichtlich noch bis November müssen Eltern in Unterschleißheim Geduld beweisen, dann soll das neue Kinderhaus in Lohhof weitere Betreuungsplätze bieten. Die Eröffnung des Hauses in der Konrad-Zuse-Straße war ursprünglich für September zum Beginn des neuen Schuljahres geplant gewesen, musste aber wegen eines Wasserrohrbruchs verschoben werden. Erst wenn der Schaden an dem Gebäude, das der Bayerischen Versicherungskammer gehört, gänzlich beseitigt ist, kann das Kinderhaus in Betrieb genommen werden. 49 Kinder sind in der Einrichtung des Betreibers "Denk mit" angemeldet. 34 von ihnen werden derzeit übergangsweise in zwei Interimsgruppen in anderen Einrichtungen betreut. Die Eltern der übrigen 15 Kinder warteten mit der Eingewöhnung freiwillig auf den Einzug in die tatsächlichen Räume, erklärt die Stadt. 2019 soll ein privater Träger im Business-Campus eine weitere Kindertagesstätte eröffnen.