Die kommunale Verkehrsüberwachung in Unterschleißheim bleibt eine dauerhafte Einrichtung. Nach zweijähriger Testphase hat der Ferienausschuss des Stadtrats nun mit hauchdünner Mehrheit die Mitgliedschaft Unterschleißheims im "Zweckverband für Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern" beschlossen.

Intensive Kontrolle der Parkverbote sowie der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist in Unterschleißheim seit jeher ein höchst strittiges Thema. Waren alle Vorstöße für eine Kontrolle bislang stets an den Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat gescheitert, so setzte Anfang 2018 erstmals eine Mehrheit die Probephase durch. 2019 wurden nun im ruhenden Verkehr, also bei Parkverstößen, Strafzettel für 9810 Euro ausgestellt, "die "Knöllchen" für Tempoüberschreitungen summierten sich auf 43 300 Euro. Die Kosten für die Verkehrsüberwachung lagen bei knapp 48 000 Euro, so dass sich der Aufwand für die Stadt locker amortisierte.

Nach Darstellung der Stadtverwaltung gebe es bei der Parkraumüberwachung "deutlich mehr Bedarf" als die in der Probephase festgelegten 20 Kontrollstunden pro Monat. Bei der Überwachung der Tempolimits hätten sich nach Auswertung durch das Rathaus deutliche Schwerpunkte herauskristallisiert. Während an einzelnen Messstellen Verstöße von gerade mal zwei Prozent der kontrollierten Fahrzeuge registriert wurden, seien etwa vor Schulen die Überschreitungen gravierender. In jedem Fall seien die Messungen aber "ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit".

SPD, Grüne und ÖDP entschieden nun mit sieben zu sechs Stimmen gegen CSU und FB, dem Zweckverband beizutreten und die Kontrollen damit zu verstetigen. Der Umfang der Überwachungsmaßnahmen soll im Nachgang dann vom zuständigen Ausschuss definiert werden. Nachbargemeinden wie Oberschleißheim, Eching oder Neufahrn sind bereits Mitglied in diesem Zweckverband.

Thomas Breitenstein (SPD) regte an, der Zweckverband müsse in sein Aufgabengebiet auch die Kontrolle des Fahrradverkehrs aufnehmen. Bislang werde das nicht angeboten, aber als künftiges Verbandsmitglied solle Unterschleißheim darauf einwirken. Angesichts des Umgangs mancher Radfahrer mit der Straßenverkehrsordnung sei diese Innovation dringend vonnöten.