Das städtische Kulturprogramm in Unterschleißheim umfasst künftig auch schwerpunktmäßig Filme. Mit knapper Mehrheit hat der Stadtrat ein "städtisches Kinoprogramm" beschlossen, das ganz wesentlich auch der Bestandssicherung des örtlichen Capitol-Kinos dienen soll. Mit rund 90 000 Euro will die Stadt von 2020 an Seniorenvorstellungen, Kinder- und Jugendkinotage sowie Themenveranstaltungen mit anspruchsvollem Programmkino finanzieren.

Mit 16 zu 13 Stimmen beschlossen SPD, Grüne, Freie Bürger und ÖDP die Neuerung. Die CSU, die wie die FDP dagegen stimmte, bezeichnete den Einstieg in ein neues Betätigungsfeld im städtischen Kulturprogramm als übereilt und unausgegoren. Dem Grundsatzbeschluss hätte "eine breite öffentliche Debatte" vorausgehen müssen, rügte CSU-Stadtrat Martin Nieroda, in der dann auch konkrete Erwartungen an ein städtisches Kinoprogramm definiert werden hätten sollen. Das Capitol, untergebracht in einer Wohnanlage, sucht ständig nach geeigneteren und zukunftssicheren Räumen, bislang erfolglos. "Eine Perspektive für einen angemessenen Vorführraum fehlt vollkommen", monierte Nieroda. Mit dem Einstieg der Stadt werde aber "ein städtisches Kino" entstehen und dafür müsse die Stadt dann auch langfristig Sorge tragen.

Um die Entscheidung, die bereits bei der nicht öffentlichen Vorberatung im Kulturausschuss des Stadtrats von der CSU abgelehnt worden war, auf eine breitere Basis zu stellen, hatte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) den damals genannten Aufwand nach unten korrigiert. Auch einem Vertagungswunsch der CSU wollte der Bürgermeister näher treten, aber nach kurzer Beratung setzten die Befürworter die Entscheidung durch. Das Kinoprogramm soll auf zwei Jahre befristet sein und dann evaluiert werden.

Damit sei den Bedenken der CSU gegen einen übereilten Einstieg und mangelnde Zukunftsperspektive schon Rechnung getragen, so ihre Argumentation. Auch neue Räume würden intensiv gesucht, sagte Jolanta Wrobel (ÖDP), von mehreren Parteien lägen Anträge für den Neubau eines Kulturhauses inklusive Kinosaal vor. Sie wies auch Einwände zurück, die wohl im Kulturausschuss gefallen waren, wonach mit dem Projekt ein privatwirtschaftlicher Betrieb gestützt werde.

Filmförderung sei Sache der öffentlichen Hand, sagte Wrobel. Auch ein Filmangebot im städtischen Kulturprogramm sei naheliegend: "Hätten wir das Kino nicht, müssten wir selbst was zusammenschustern."