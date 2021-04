Die Vorsitzenden der Ortsgruppe Schleißheim des Bundes Naturschutz (BN), Birgit Annecke-Patsch und Uli Starke, sind mit der Goldenen Ehrennadel des Verbands ausgezeichnet worden. Landeschef Richard Mergner hob in dem Zusammenhang hervor, dass beide seit 16 Jahren an der Spitze der Ortsgruppe stünden und sich in der Zeit kontinuierlich für den Arten- und Biotopschutz eingesetzt hätten; insbesondere für die Pflege der Orchideenwiese am Schwarzhölzl. Mit der Auszeichnung wird die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit gewürdigt sowie die Unterstützung von Volks- und Bürgerentscheiden. Seitens der Stadt lobte Zweiter Bürgermeister Tino Schlagintweit (Grüne) laut Mitteilung des BN das Engagement der beiden, die sich für einen Moos-Haide-Park stark machten, der das Dachauer Moos mit Heideflächen in der Stadt verbinden soll.