Die Unterschleißheimer Klawotte passt ihre Öffnungs- und Spendenabgabezeiten weiter an. Im August besteht jetzt freitags die Möglichkeit, mit persönlicher Stilberatung einzukaufen. Kunden können sich per E-Mail bei Ulrike.Payer-Koch@awo-kvmucl.de anmelden. Geöffnet hat das Sozialkaufhaus am Dienstag von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, am Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und am Freitag von 15 bis 17 Uhr. Bei allen drei Terminen ist es möglich einzukaufen und Spenden abzugeben. Möglich werde dieses Angebot durch das Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, betont Klawotte-Leiterin Gabi Schmid-Scherr, wofür sie sich bedankt.