Wenn es im neuen Kindergartenjahr von September an wieder regulären Betrieb in den Kindertagesstätten gäbe, könnte in Unterschleißheim die Nachfrage einmal mehr nicht bedient werden. Nachdem es in den vergangenen Jahren stets an Räumen gefehlt hatte, sind diese Kapazitäten nun ausreichend - aber es mangelt an Personal. Nach momentanem Personalstand in den 17 öffentlichen Kindertagesstätten in der Stadt könnten 173 potenzielle Plätze nicht besetzt werden, weil Erzieherinnen fehlen.

Für das Jahr 2020/21 wurden 403 Kinder angemeldet. Reibungslose Vergabe in die Wunscheinrichtung der Eltern gelang in 231 Fällen, in einer zweiten Runde wurden weitere 65 Plätze zugewiesen. Allerdings sind alle Vergabeprobleme bislang hypothetisch, da es keinerlei Signale gibt, wie angesichts der "Corona"-Situation der Betrieb in den Kindertagesstätten ab September laufen könnte.

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) sagte im Hauptausschuss des Stadtrats, bei aller Ungewissheit sei er sich zumindest sicher, "dass wir auch im Herbst noch nicht zu hundert Prozent ausgelastet sein werden". Er appellierte an die Staatsregierung, "so früh wie möglich Klarheit zu schaffen, wie die Regelungen nach den Ferien sind".

Die Corona-Pandemie hat ihre Auswirkungen zusätzlich auf die ohnehin angespannte Personalsituation, da zahlreiche Erzieherinnen medizinischen Risikogruppen zugeordnet seien und deshalb nicht arbeiten dürften, schilderte der Bürgermeister in der Sitzung. Unterschleißheim hatte in den vergangenen Jahren enorme Anstrengungen unternommen, um die Personalzahlen zu stabilisieren. Neben einer speziellen Arbeitsmarktzulage erhalten Erzieherinnen auch eine Gebührenermäßigung für ihre eigenen Kinder in den Kindertagesstätten.

Außerdem finanziert die Stadt einen verbesserten Anstellungsschlüssel in den Kitas, der über die staatlichen Vorgaben hinausgeht, und finanziert gesondertes Hauswirtschafts- und Verwaltungspersonal, was beides die Arbeit für das Fachpersonal erleichtern soll. Die 17 Kindertagesstätten in Unterschleißheim bieten zusammen bei voller Personalausstattung 1022 Kindergarten- und 348 Krippenplätze.