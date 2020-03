Nach Garching profitiert nun auch die Stadt Unterschleißheim von einer weiteren Förderung durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Zur Freude von Bela Bach, die seit kurzem den Landkreis München als SPD-Bundestagabgeordnete in Berlin vertritt: "Die Förderung in Höhe von einer Million Euro hilft dabei, schnelles Internet in alle unterversorgten Gebiete der größten Kommune im Landkreis München zu bringen." Die Planegger Juristin war im Februar für Martin Burkert in das Parlament nachgerückt und engagiert sich als Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Bis zum Jahr 2030 will die Bundesregierung circa elf Milliarden Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung stellen.