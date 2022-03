Bei einer Serie von Einbrüchen in Unterschleißheim haben es die Täter auf Büroräume abgesehen und die dort befindliche, hochwertige Technik. Nachdem am Wochenende Unbekannte im Bereich Siemensstraße in ein Gebäude eingedrungen waren und dort Beute im Wert von Tausenden Euro gemacht hatten, kam es in der Nacht zum Dienstag zu Einbrüchen. Diesmal stieg jemand zwischen 16 Uhr am Montag und 9 Uhr am Dienstag in ein Bürogebäude ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und entwendeten zwei Laptops. In einem Schlüsselkasten fanden sie den Schlüssel eines Mini-Pkw, den sie sich dann in der Tiefgarage schnappten und mit dem sie flohen. Im näheren Umfeld kam es laut Polizei dann zu weiteren fünf versuchten Einbrüchen Die Polizei ruft Zeugen auf, die Verdächtiges im Bereich Ohmstraße, Siemensstraße und Edisonstraße bemerkt haben, sich zu melden.