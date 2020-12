Weil der Tierschutzverein keine streunenden Hunde und Katze mehr aufnehmen kann, springt seit Oktober das Brigitte Seulen-Haus in Neufahrn ein. In der Stadt sucht man nach einer Lösung am Ort

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Es ist früher Abend, als der Unterschleißheimer den Notruf wählt, weil er eine schwarze Katze entdeckt hat, die am Mittelstreifen der B 13 streunt. Als die Tierschützer kommen, flüchtet sie neben der nahen Tankstelle ins Gebüsch. Nach einiger Zeit ist die kleine "Fellnase", wie sie die Tierschützer später liebevoll nennen, in der Kleintierbox und kommt in ihr neues Zuhause - nach Neufahrn. Denn im Tierheim "Am Weiher 5" in Unterschleißheim dürfen keine Fundtiere mehr untergebracht werden. Die Stadt Unterschleißheim hat den Mietvertrag aufgekündigt. Zugleich arbeitet das Rathaus aber an einer örtlichen Lösung.

Das kleine Agnes-Haus in dem großen Garten mit Büschen und Bäumen sieht idyllisch aus. Doch das Tierheim ist nicht nur alt, sondern auch marode. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Schleißheim, Christine Förster, redet da auch nicht lange herum. Die "alte Hütte" habe natürlich ihre Mängel, sagt sie. Man tue als kleiner Verein das Mögliche, um das Haus in Schuss zu halten. Das Veterinäramt habe auch attestiert, dass die Tierhaltung in Ordnung sei. Dennoch hat der Stadtrat beschlossen, dass Fundtiere nicht mehr abgegeben werden dürfen, weil mancher eben daran doch seine Zweifel hat.

Damit ist ein Thema erneut auf dem Tisch, das seit Jahren immer wieder hochkommt: Ein Abriss des Agnes-Hauses schien schon vor längerem nur eine Frage der Zeit. Doch lange geschah nichts, bis jetzt der Stadtrat Fakten schuf. Die Stadt ist für die Versorgung dieser Tiere zuständig und hat die Aufgabe im Oktober an den Tierschutzverein in Freising übertragen, der 2018 mit dem Brigitte-Seulen-Haus im Neufahrner Ortsteil Mintraching ein modernes Tierheim eröffnet hat. Dieses ist nun die Tierauffangstation auch für die Unterschleißheimer Fellnasen. Der Schleißheimer Tierschutzverein macht derweil weiter, so gut es geht. Das Haus ist offen, aber der Verein mit seinen 320 Mitgliedern sieht derzeit keine Perspektive, auch weil die Stadt als Eigentümer laut Vorsitzender Förster den Mietvertrag gekündigt hat. "Wir sind relativ frustriert", sagt Förster.

Dabei wird laut Stadt an einer Dauerlösung mit Nachdruck gearbeitet. Am Donnerstag gab es auch eine Besprechung mit den Tierschützern, die aber bei diesen nicht gerade Euphorie ausgelöst hat. Förster sieht schon den Willen, eine Lösung zu finden. "Wir sind froh, das man sich der Sache angenommen hat", sagt sie. Aber sie fragt sich, was im Sommer kommt. Sie hätte sich erst einmal eine Zwischenlösung gewünscht, notfalls mit Containern. So hänge alles am Stadtrat und der Frage, ob es einen Neubau gibt. Förster ist da zurückhaltend. Niemand könne "zaubern", sagt sie.

Derweil zeigt Bürgermeister Christoph Böck (SPD) Verständnis. "Beim Tierschutzverein ist man natürlich nicht glücklich", sagt er. Aber man wolle nach vorne schauen. Der Stadtrat habe die Richtung vorgegeben, ein Konzept zu erarbeiten. Das kann nach aktuellem Stand nichts anderes heißen, als dass die Stadt sich an den Bau eines neuen Tierheims macht. Vorarbeiten sind dafür geleistet worden. Das Grundstück "Am Weiher 5" hat die Stadt erworben. Auch das Nachbargrundstück ist Böck zufolge mittlerweile in städtischer Hand, sodass "etwas Neues entstehen könnte", wie es der Bürgermeister vorsichtig formuliert.

Die Zurückhaltung hat mit der Tragweite der Entscheidung zu tun. Es geht um viel Geld. Etwa 1,7 Millionen Euro kostete die Einrichtung bei Mintraching, an deren Bau und Betrieb sich immerhin 15 Kommunen im Landkreis Freising beteiligten, die dort Fundtiere unterbringen. Mit ihrer Fundtierpauschale, die bei den Gemeinden etwa 60 Cent pro Einwohner ausmachen, sind sie mit im Boot. Mit Blick auf einen möglichen Bau einer eigenen Einrichtung hat Unterschleißheim die Fühler ausgestreckt, ob in der Nordallianz im Landkreis München Nachbarn bereit wären, sich in einen ähnlichen Verbund einzubringen. "Eine Kooperation mit anderen Kommunen wäre sinnvoll", sagt Böck. Anders als in Unterschleißheim steht dort aber das Thema nicht ganz oben auf der Tagesordnung.

Unterschleißheim arbeitet derweil mit Hilfe des Bayerischen Tierschutzbunds an Richtlinien, wie ein Tierheim aussehen müsste. Es werden Fakten gesammelt, etwa wie viele Hunde und Katzen überhaupt auf städtischer Flur im Jahr aufgesammelt werden und versorgt werden müssen. Für diese Tiere ist die Stadt verantwortlich.

Die Fellnase von der B 13 ist laut Christine Förster mittlerweile in Privatpflege untergekommen. Man habe ein enges Netzwerk aufgebaut, sagt sie. 65 Katzen kommen nach ihrer Rechnung im Jahr im Tierheim an, viele Kleintiere und auch mal exotische Tiere. Man finde immer eine Lösung. Eine solche will Böck nun gemeinsam fürs Tierheim finden. Man habe seit Jahrzehnten immerhin einen engagierten Tierschutzverein am Ort, sagt er.