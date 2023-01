Unterschleißheim:Neuer Anlauf für E-Scooter

E-Scooter stehen in Unterschleißheim wohl vor einem Comeback. Nach dem Rückzug des US-amerikanischen Anbieters Bird Ende 2022 aus Europa und folglich auch aus Unterschleißheim, wo gerade noch ein Modellbetrieb lief, steht nun ein anderes Unternehmen bereit, um in der Stadt Zweiräder zur Ausleihe aufzustellen. Laut Rathaus gibt es eine entsprechende Anfrage, Bürgermeister Christoph Böck (SPD) werde kommende Woche darüber im Verkehrsausschuss des Stadtrats informieren. Näheres ist nicht bekannt. Auch nicht der Name des Unternehmens. Zuletzt hatten die Grünen Kritik an Elektro-Rollern geübt, weil Menschen mit Sehbeeinträchtigung durch Fahren auf Gehwegen und wildes Abstellen gefährdet würden.

Aus dem Rathaus heißt es, die Erfahrungen aus dem Modellbetrieb mit Bird seien aufgearbeitet worden und die Evaluation werde wertvolle Hinweise liefern, wie die Zusammenarbeit mit einem neuen Anbieter gestaltet werden könne. Rathaussprecher Steven Ahlrep rechnet damit, dass das Thema im März ausführlicher beraten wird. Es sollten ein Geschäftsgebiet und Regeln für einen geordneten Betrieb festgelegt werden. Bürgermeister Böck hatte zuletzt erklärt, dass ein E-Scooter-Verleih rechtlich nicht verboten werden könne.