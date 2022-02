Viel Grün, gute Nachbarschaft, kurze Wege, wenige Autos, Platz für Begegnung: Christian Bretthauer ist Aufsichtsratschef von DV-Immobilien und plant in Unterschleißheim ein "urbanes Gartenquartier". Wie das aussehen soll.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Ein BMW fährt flott auf einen geparkten Wagen zu. Kurz vor knapp weicht das schwere SUV wie von Geisterhand gesteuert aus. Solche Manöver sind auf dem früheren Siemens-Parkplatz in Unterschleißheim laufend zu beobachten. Schließlich forscht der Autobauer gleich nebenan im Business-Campus am autonom fahrenden Fahrzeug und lotet aus, wie Menschen sich dereinst entspannt und kollisionsfrei fortbewegen könnten. In demselben Gebäude macht sich ein paar Türen weiter Christian Bretthauer seine eigenen Gedanken über die Zukunft. Der Aufsichtsratsvorsitzende der DV-Immobilien, die den Business-Campus gebaut hat und verwaltet, sitzt im Besprechungsraum des Gewerbeparks neben dem Modell einer dicht bebauten Mustersiedlung und spricht über seine Vision vom guten Wohnen, die genau dort umgesetzt werden soll, wo jetzt die Autos herumkurven.