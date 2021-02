Direktorin offiziell am Gymnasium benannt

Greta Schicker und Martin Nieroda sind Mitte Februar offiziell als Direktorin und stellvertretender Schulleiter des Carl-Orff-Gymnasiums in Unterschleißheim bestellt worden. Schicker hatte die Leitung seit Januar 2020 kommissarisch inne. Im Jahr 1991 fing sie am Unterschleißheimer Gymnasium als Lehrerin für die Fächer Biologie, Chemie sowie Natur und Technik an. Nieroda, der Katholische Religion und Germanistik studiert hat, kam aus der Staatskanzlei zurück ans Gymnasium, wo er zuletzt aushilfsweise tätig war.