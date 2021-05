In Unterschleißheims Schulen ist das digitale Zeitalter angebrochen. An allen Grundschulen ist Wlan seit kurzem nutzbar, wenngleich noch nicht ohne Einschränkung. An der Grundschule an der Ganghoferstraße kann man sich seit Ende der Osterferien ins Wlan-Netz einwählen. An der Michael-Ende-Grundschule laufen seit Ende der Ferien Verkabelungsarbeiten, gleichzeitig werden die Wlan-Accesspoints installiert. Bis dato war dort keinerlei Verkabelung vorhanden. Auch an der Michael-Ende-Schule ist das Einwählen bereits möglich. In den Gebäuden der Grundschule und der Mittelschule an der Johann-Schmid-Straße existiert ein kabelloser Zugang ins Internet nach dem Stand der Technik des Jahres 2017. Allerdings wäre es laut Fachplanern schon wieder an der Zeit, dass die Systeme wegen der wachsenden Zahl der eingesetzten mobilen Endgeräte - also Smartphones, Tablets oder Laptops - ausgebaut werden. Das könnte nächstes Jahr angegangen werden. Für die Arbeiten an den Wlan-Accesspoints an der Ganghofer- und an der Michael-Ende-Schule fallen Kosten von etwa 33 000 Euro an. Die zusätzliche Verkabelung an der Michael-Ende-Schule schlug mit 37 000 Euro zu Buche.