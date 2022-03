Mit einer konzertierten Aktion haben vier unbekannte Täter am Sonntag, 27.Februar, auf einer Uhrenmesse in Unterschleißheim einen 55-jährigen Briten getäuscht und bestohlen. Der Brite wurde an seinem Verkaufsstand gegen 12.05 Uhr offenbar gezielt von einem Mann aus der Gruppe abgelenkt, zwei andere positionierten sich so, dass ein weiterer die Tüte mit den Einnahmen des Verkäufers unbemerkt entwenden konnte. Darin befand sich ein mittlere fünfstellige Summe. Die Polizei sucht Zeugen, die auf der Messe (Andreas-Danzer-Weg) etwas beobachtet haben.