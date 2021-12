Gleich drei Mal hat offenbar derselbe Täter in Unterschleißheim und München in den vergangenen zehn Tagen mit der selben Masche Geld und Wertgegenstände entwendet. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann am Montag, 6. Dezember, gegen 14 Uhr ein Büro an der Hauptstraße in Unterschleißheim betreten. Er bat um Wasser für sein Fahrzeug. Als eine Angestellte Wasser holte, entwendete der bislang unbekannte Täter einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen und Bargeld der Frau. Eine Woche später, am 13. Dezember, gab offenbar derselbe Täter um 16.30 Uhr an der Rezeption eines Hotels an der Raiffeisenstraße in Unterschleißheim ebenfalls vor, eine Fahrzeugpanne zu haben und Wasser zu benötigen. Die Mitarbeiterin verließ den Rezeptionsbereich, während dieser Zeit stahl der Mann eine Geldbörse. Zwei Tage später, am 15. Dezember, gelang es dem Dieb gegen 17.15 Uhr, an einem Kiosk am Walter-Sedlmayr-Platz in München mit eben diesem Trick mehrere Geldscheine aus der Kasse zu stehlen.