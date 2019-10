Beim verkaufsoffenen Sonntag in Unterschleißheim haben zwei Trickdiebinnen mit ihren Kindern versucht, einen Händler zu bestehlen. Die beiden Frauen verwickelten den 29-jährigen Italiener an seinem Stand in ein Gespräch. Währenddessen versuchte ein neunjähriges Mädchen einen unter dem Stand abgestellten Rucksack zu entwenden. Der Verkäufer bemerkte dies jedoch, zog geistesgegenwärtig den Rucksack zu sich und alarmierte die Sicherheitskräfte. Diese hielten eine der beiden Frauen, eine 48-Jährige aus Rumänien, und ihre Tochter vorläufig fest. Während das Mädchen von der Polizei in die Obhut des Vaters übergeben wurde, erging gegen die Mutter Haftbefehl, da sie in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Bei ihr fanden die Beamten zudem eine größere Menge Bargeld in verschiedenen Währungen. Die zweite Frau und ihr Kind entkamen.