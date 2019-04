28. April 2019, 22:28 Uhr Unterschleißheim Die Favoriten der Stadträte

Wie oft gehen Stadträte eigentlich ins Museum? Vielleicht hat manch einer sich das schon immer gefragt und dabei überlegt: Was gefällt ihnen im Stadtmuseum am besten und was nicht so? Anders gefragt: Welche Exponate sind des "Stadtrats Favourites"? Zur Eröffnung der Kulturtage präsentieren die Unterschleißheimer Stadträte ihre persönlichen Highlights aus dem Stadtmuseum in der gleichnamigen Ausstellung. Die Vernissage ist am Donnerstag, 2. Mai, Beginn 19 Uhr, im Bürgerhaus Unterschleißheim. SZ