Das Capitol-Kino in Unterschleißheim hat 2022 erneut eine Auszeichnung auf Bundesebene für sein besonders gutes Programm abgeräumt. So hat Kinobetreiber Stefan Stefanov von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien den Deutschen Filmpreis für ein "besonders gutes Jahresprogramm" erhalten. Diese Würdigung hat Stefanov, der das Kino an der Alleestraße gemeinsam mit seiner Ehefrau Anoniya Stefanova betreibt, seit 2014 Jahr für Jahr verliehen bekommen. Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) gratulierte beiden dazu. Auch vom Bayerischen Film-Fernseh-Fonds wurde das Capitol 2022 zum wiederholten Mal bedacht.

Wie das Rathaus mitteilt, präsentieren die Kino-Betreiber ein Programm zwischen Arthouse und Blockbuster, um so ein breitgefächertes Publikum zu erreichen. Dazu komme ein städtisches Kinoprogramm auch für Schulen und Senioren, das Vielfalt bieten solle. Immer wieder werden Klassiker des Schwarzweiß-Films gezeigt. Und es sind Filme mit Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen Themen zu sehen.

Um den Deutschen Filmpreis für ein "besonders gutes Jahresprogramm" hatten sich der Mitteilung des Rathauses zufolge etwa 800 Kinos in einem aufwendigen Verfahren beworben. Ein Kriterium sei der Mix der Filme. Der hohe Anteil deutscher und europäischer Filme sei positiv bewertet worden, der im Capitol etwa 70 Prozent des Filmprogramms umfasse.

Das inhabergeführte Kino zeigt in den Weihnachtsferien die Neuverfilmung von "Räuber Hotzenplotz" sowie den Streifen "Oskars Kleid" mit Florian David Fitz als einem der Hauptdarsteller. In dem Film, der innerhalb des städtischen Kinoprogramms läuft, wird das Thema Transgender aufgegriffen. In dem Film "I Wanna Dance With Somebody" wird die Sängerin Whitney Houston gefeiert. Ende Januar widmet sich das Capitol-Kino dem deutsch-französischen Film. Auftakt dazu ist der deutsch-französische Tag am 22. Januar - ein passender Start ins Jubiläumsjahr der 50-jährigen Städtepartnerschaft Unterschleißheims mit Le Crès in Frankreich.