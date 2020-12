Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Landshuter Straße in Unterschleißheim bleibt wegen der schwierigen Anbindung des Business-Campus und des Gewerbequartiers Koryfeum auf absehbare Zeit eine Baustelle. Die Stadt hat Pläne für einen Durchstich durch den Lärmschutzwall gegenüber der Zufahrt zum Koryfeum verworfen. Der hinterliegende Spielplatz soll verschont bleiben. Stattdessen entsteht am Südende des Walls an der Stadtgrenze eine Zufahrt zur Hauptstraße. Darüber wurde im Bauausschuss des Stadtrats ebenso intensiv diskutiert wie über das aus Sicht mancher kümmerliche Angebot für Radfahrer auf der Westseite der Landshuter Straße.

Autofahrer, die von Oberschleißheim kommend in die Stadt fahren, kennen die Baustelle seit Jahren. Die Zeiten mit wechselnder Ampelschaltung und langen Staus sind zwar vorbei. Doch bis die Verkehrsanbindung an die beiden neuen Gewerbequartiere fertiggestellt ist, werden noch Monate vergehen. Denn es soll nicht nur auf den Wall-Durchbruch samt aufwendigem Lärmschutztor verzichtet werden. Der Wall soll im südlichen Bereich auch noch ein Stück nach Osten verschoben werden, um die Verkehrsspuren gut auf der Fahrbahn unterzubringen. Zudem einigten sich die Stadträte darauf, den geplanten Gehweg auf der Westseite, auf dem das Radfahren erlaubt sein soll, möglichst noch breiter zu gestalten, als bisher vorgesehen. Auf Anregung von Bernd Knatz (ÖDP) wurde zudem beschlossen, dass Radfahrer auf der Landshuter Straße auf der Fahrbahn fahren dürfen sollen.

Während auf der Ostseite Radler sehr gut auf der Hauptstraße fahren können, wo auch der überörtliche Radweg vorgesehen ist, gilt die Radanbindung der Gewerbe-Quartiere als problematisch, weil an der Fahrbahn für getrennte Geh- und Radwege wohl der Platz fehlt. Brigitte Weinzierl (CSU) schlug sogar vor, von der Stadt kommend über den Emmy-Noether-die Zufahrt zum Business-Campus als Radroute auch in Richtung Koryfeum auszuweisen und die Radler durch den Business-Park zu lotsen. Ein Problem ist insbesondere die Querung der Landshuter Straße für Fußgänger und Radler, wofür nun am Südrand des Walls eine Mittelinsel vorgesehen wird. In Zusammenarbeit mit dem Sehbehindertenzentrum wird ein taktiles Leitsystem installiert.

Dass wieder über die Ausgestaltung der Straße diskutiert werden musste, kam etwa bei Jürgen Radtke (Grüne) schlecht an. Das ganze Verkehrsanbindung der Quartiere sei von Beginn an falsch aufgezogen worden, weil die Stadt gemeint habe, dies auf öffentlichem Grund bewerkstelligen zu müssen, sagte er. Man hätte sich die Flächen sichern müssen und dann die Verkehrswege planen. Jetzt fehle wieder der Platz für die Radfahrer, weil Spuren für Autos angelegt werden müssten. "Schrecklich", sagte Radtke. "Zu einem Verkehrskonzept gehören auch Fußgänger und Radfahrer." Thomas Breitenstein (SPD) nannte die Radverkehrsführung einen "Notnagel".

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) plädierte dafür, das Beste aus der Situation zu machen. Und das war nach Ansicht der Stadträte - mit Ausnahme von Martin Reichart (Freie Bürgerschaft) - die nun beschlossene Lösung ohne den Durchstich. Reichart hatte eine kostengünstigere Variante mit einer geänderten Lärmschleuse vorgeschlagen, bei der der Spielplatz auch mehr geschont worden wäre. Die Arbeiten sollen in vier Bauabschnitten so umgesetzt werden, dass die Landshuter Straße als Staatsstraße jeweils in beide Richtungen ohne Ampeltaktung durchgehend befahrbar bleibt.