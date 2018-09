28. September 2018, 21:54 Uhr Unterschleißheim Demo-Woche der Grünen

Die erste Oktoberwoche steht bei den Unterschleißheimer Grünen ganz im Zeichen des Protests: Die Partei ruft zur gemeinsamen Anfahrt vom Unterschleißheimer Bahnhof zu zwei Demos in München auf und lädt zum Film Wackersdorf mit anschließendem Gespräch mit Zeitzeugen ein. Am Mittwoch, 3. Oktober, geht es um 12.12 Uhr mit der S-Bahn zur "Jetzt gilt's!"-Demo am Odeonsplatz, am Samstag, 6. Oktober, fahren die Grünen um 12.45 Uhr zum Königsplatz zur Demo "Mia ham's satt!" Zum Abschluss der Demo-Woche wird am Sonntag, 7. Oktober, um 19 Uhr im Capitol Kino Lohhof der Film "Wackersdorf", der sich mit dem erfolgreichen Protest der Bürgerbewegung in den Achtzigerjahren gegen die Wiederaufbereitungsanlage beschäftigt. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, mit damaligen Aktivisten zu sprechen. Tickets für sieben Euro können im Kino an der Alleestraße 24, telefonisch (089/18 91 19 21) oder online (www.capitol-lohhof.de) reserviert werden.