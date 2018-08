3. August 2018, 21:56 Uhr Unterschleißheim Defibrillator-Schulung

Ein Defibrillator kann Leben retten - vorausgesetzt, man weiß, wie man ihn bedient. Dieses Wissen können sich Freiwillige bei einer Schulung aneignen am Montag, 6. August, im Feuerwehrhaus in der Carl-von-Linde-Straße 34b. Die Schulung ist kostenlos, beginnt um 19 Uhr und dauert etwa 60 Minuten. Neben der Handhabung der vollautomatischen Defibrillatoren geht es auch um die Grundlagen der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Es wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 089/310 09 407 oder per E-Mail an defi-schulung@ush.bayern.de.