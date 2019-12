Gerade wurde die Landshuter Straße entlang des neuen Business Campus in Unterschleißheim komplett neu gestaltet, mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf dieser zentralen Mobilitätsader. Doch die bis auf Restarbeiten abgeschlossenen Bauarbeiten waren lediglich ein Prolog für noch Jahre andauernde Straßenkorrekturen: Bis mindestens 2025 will die Stadt für mehr als vier Millionen Euro die komplette Landshuter Straße erneuern.

Die aus den Neunzigerjahren stammende Oberfläche der Fahrbahn muss nach Darstellung der Stadtverwaltung grundlegend erneuert werden. Auch neue Gehwege werden gebaut. Die Straße von der Bundesstraße 13 an der Autobahnanschlussstelle Unterschleißheim bis zur Gemeindegrenze bei Mittenheim wurde dazu in acht Bauabschnitte unterteilt, um den Verkehrsfluss nicht unverhältnismäßig einzuschränken. Weiter gehen wird es in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit dem Umbau des Straßenstücks westlich der gerade erneuerten Teilstrecke zur Erschließung des "Koryfeum". Konkret geplant ist auch bereits die feste Installation einer Ampel vor dem Penny-Markt, wo derzeit eine provisorische Lichtzeichenanlage steht. Dabei wird auch die Entwässerung des Teilstücks verbessert.

Die weiteren Abschnitte stehen dann von 2021 bis 2025 im Etat und werden je nach aktueller Situation und Finanzmittel umgesetzt. Im Detail abgestimmt werden muss der Ablaufplan vorrangig noch mit der Autobahndirektion, die in den nächsten Jahren die Anschlussstelle Unterschleißheim komplett erneuert, dazu die B 13 verlegt und folglich auch in die Landshuter Straße eingreift. Außerdem ist die Staatsstraße Umleitungsstrecke bei Baumaßnahmen zum sechsspurigen Autobahnausbau.