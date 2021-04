Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

In Unterschleißheim gibt es ein monatliches Ritual, das den Stadträten zeigt, was möglich ist und was nicht. Die Kämmerei wirft den aktuellen Stand der für dieses Jahr zu erwartenden Gewerbesteuer-Einnahmen an die Wand. Am Mittwochabend war an der Leinwand an der Stirnseite des Festsaals, hoch über Bürgermeister Christoph Böck (SPD), der Betrag von 38,2 Millionen Euro zu lesen. Das sind 300 000 Euro weniger als im März, aber 3,2 Millionen Euro mehr, als im Haushalt eingeplant. Erleichterung macht sich ob solcher Zahlen aber nicht breit. Die fetten Jahre sind in der Stadt erst einmal vorbei. Das zeigen Abstriche an Bauprojekten, die man vor Corona noch großzügig entworfen hatte.

Noch im Sommer 2020, kurz nach der ersten Corona-Welle, hatte der Stadtrat beschlossen, bis 2025 den Umbau des Feuerwehrhauses an der Carl-von-Linde-Straße mit 16,4 Millionen Euro anzugehen. Es sollten auch für die Feuerwehrleute bessere Arbeitsbedingungen mit Werkstätten und eine großzügige Versammlungsstätte entstehen. Doch mittlerweile steht man bei 1,45 Millionen Euro. Damit will man ein Mindestbauprogramm abarbeiten; also unter anderem ein Gaslager schaffen, ein Gefahrstofflager und die Decke im "Stüberl" brandschutztechnisch sanieren. Beim einst auf 70 Millionen Euro taxierten Neubau der Michael-Ende-Schule, wo auch für die Musikschule und Stadtkapelle Räume geschaffen werden sollten, hat die Stadt ebenfalls die Kostenbremse gezogen.

Mit Priorität verfolgt der Stadtrat den Neubau des Verwaltungsgebäudes samt Fahrzeughalle für das Bayerische Rote Kreuz (BRK), der am Furtweg entstehen soll. Doch gerade dort haben jetzt jüngst aufgetauchte Kostensteigerungen die Stadträte zum Nachdenken bewogen. Man wolle das Projekt nicht infrage stellen, sagte Jürgen Radtke (Grüne) im Bauausschuss des Stadtrats. Aber die 5,7 Millionen Euro, die mittlerweile für dieses Vorhaben im Raum stehen, könne er so nicht absegnen. Die anderen Stadträte folgten dem, weil vor allem auch Kostensteigerungen bei der Gestaltung der Freiflächen Fragen aufwerfen. Statt der zuletzt genehmigten 357 000 Euro stellen die Landschaftsplaner nun Kosten in Höhe von 565 000 Euro in Aussicht. Jetzt soll im Stadtrat noch einmal beraten und dann beschlossen werden, was man sich leistet.

Dabei hat man bereits weitreichende Abstriche akzeptiert. Die Verwaltung ist längst bereit, an vielen Stellen die Ansprüche herunterzuschrauben. So könnte eine Luftwärmepumpe eingebaut werden, statt einer Grundwasserpumpe. 77 000 Euro würde man so sparen. Allerdings wäre die Leistung deutlich geringer, wenn es wirklich kalt wird, müsste man mit Strom nachheizen. Und im Sommer könnte man das Haus nicht kühlen, was mit einer Grundwasserpumpe möglich wäre. Auch wären die Betriebskosten einer Luftwärmepumpe höher. Nach 20 Jahren wäre die kurzfristig erzielte Einsparung sogar wieder dahin.

Eine weitere Option, über die man nachgedacht hat, ist sogar, das alte BRK-Gebäude stehen zu lassen. Die Abrisskosten von 59 000 Euro blieben der Stadt so erspart. Freilich hätte man dann einen Altbau zu erhalten. Er wäre zu beheizen und die Rohre müssten regelmäßig gespült werden. Und man wäre dann bei der Gestaltung der Freiflächen eingeschränkt.

Die Stadt Unterschleißheim ist praktisch schuldenfrei. Andererseits hat Bürgermeister Böck erst kürzlich gesagt, dass Unterschleißheim 50 Millionen Euro an Gewerbesteuer brauche, um mit der bestehenden Infrastruktur wirtschaften zu können. Davon ist man aktuell weit entfernt. Im Stadtrat soll nun dargelegt werden, warum gerade die Gestaltung der Freiflächen so teuer wird. Das Bauamt der Stadt hatte keine passende Erklärung dafür. Eine Rolle spielt, dass die Gebäudefassade nach Umplanungen großzügiger von außen begrünt werden soll. Überdies geht es um Fragen der Entwässerung - und um allgemeine Kostensteigerungen.