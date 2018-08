9. August 2018, 21:50 Uhr Unterschleißheim Daheim alt werden

In den eigenen vier Wänden alt werden, entspricht dem Wunsch der meisten Menschen. Das ist möglich, wenn die Wohnung an veränderte Bedürfnisse angepasst wird. Der Verein Stadtteilarbeit berät am Montag, 20. August, Interessierte im Senioren- und Pflegezentrum "Haus am Valentinspark", Monikaweg 1 bis 3, über die Möglichkeiten, wie die Wohnung umgestaltet werden kann. Dabei gibt es Tipps zu Umbaumaßnahmen und zur Möblierung, mit denen sich Sicherheit erhöhen und eine etwaige häusliche Pflege erleichtern lassen. Auch über finanzielle Unterstützungen eines Umbaus wird gesprochen. Beginn des kostenlosen Vortrags mit anschließender Beratung ist um 16 Uhr.