Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Detailansicht öffnen Nebel über dem Dachauer Moos bei Bergkirchen. (Foto: Toni Heigl)

Robert Rossa muss nur ein paar Meter gehen und schon steckt er mit seinen Schuhen mittendrin in seinem Thema. Er biegt am Parkplatz am Unterschleißheimer See rechts ab und nimmt die Brücke über einen kleinen Bach. Ein Schritt noch, rauf auf den Acker: Rossa bückt sich, greift beherzt in den schwarzen Torfboden und zerreibt das Material zwischen seinen Fingern, bis nichts mehr übrig bleibt. Seine Finger werden braun wie seine Schuhe, aber sonst ist alles weg. "Das ist reine Pflanzenmasse, kein bisschen Mineralien", sagt Rossa, "das löst sich auf." Nur ein paar Steine hat der Agraringenieur und Geschäftsführer des Dachauer-Moos-Vereins noch in der Hand. Mit dem kleinen Trick, bei dem er wie mit Zauberhand Boden in Nichts auflöst, demonstriert Rossa, warum der Erhalt der Mooslandschaft wichtig ist für den Klimaschutz und warum sich längst schon die Bewirtschaftung dort hätte ändern müssen.