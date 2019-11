CSU will Buslinie über die Le-Crès-Brücke

Bis nach Garching führt das Busliniennetz in Unterschleißheim, nach Oberschleißheim und neuerdings auch nach Riedmoos - nur über die Bahngleise kommt man mit dem Bus nicht. Kein Bus fährt im neuen Liniennetz mehr über die Le-Crès-Brücke. Wer den Ortsteil wechseln will, muss das zu Fuß über die Brücke oder die neuen Zuwege der renovierten Bahnsteige tun oder mit einem kleinen Umweg über Lohhof. Brigitte Weinzierl (CSU) hat im Stadtrat angeregt, die Neueinführung der Linie 299 nach Riedmoos zu nutzen, um die Verbindung zu schaffen. Startpunkt der Linie solle auf der Ostseite des Bahnhofs sein, dann wäre eine Querung der Brücke im Fahrplan. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) bestätigte den Mangel, hält aber die neue Linie für wenig geeignet, dem abzuhelfen. Auf dieser sei der Takt doch deutlich zu gering. Derzeit gebe es am Bushalt östlich des Bahnhofs einfach zu wenig Platz, um auch noch Pendelverkehr über die Brücke abzuwickeln. Allerdings liegen im Rathaus bereits Pläne, im Zuge der Neugestaltung der Ortsmitte auch die Verkehrsknoten neu zu arrangieren. Dann könne man über Querverbindungen nachdenken.