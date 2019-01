23. Januar 2019, 21:57 Uhr Unterschleißheim CSU sammelt Themen

"Was braucht Unterschleißheim?" Mit dieser Frage hat sich der Ortsverband der CSU bereits in den vergangenen Jahren beschäftigt. Der Kommunalpolitische Arbeitskreis setzt nun am Donnerstag, 24. Januar, den Themenkreis fort. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr das Musikstüberl des Landgasthofs Alter Wirt, Hauptstraße 36. Der Arbeitskreis versteht sich als Institution zur Sammlung und Erarbeitung von Themen aus der Bürgerschaft, die so ihren Weg in die politischen Gremien finden. Er steht jedem Unterschleißheimer offen.