Es gehe darum, ein Zeichen der Solidarität in der Gesellschaft zu setzen und besonders Solidarität mit Pflegekräften in Krankenhäusern und Altersheimen zu zeigen. So begründen die Organisatoren einer Demonstration für Solidarität, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt bei der Pandemiebekämpfung am kommenden Montag, 24. Januar, auf dem Rathausplatz in Unterschleißheim ihre Initiative. Die Organisatoren Bernhard Schüßler und Helmut Göbel bitten alle Teilnehmer, sich bis 18 Uhr am Rathausplatz einzufinden und - mit oder ohne Transparent - bis maximal 19.30 Uhr friedlich zu demonstrieren. Die Demonstration ist angemeldet, die Polizei informiert, es wird Maske getragen und auf Sicherheitsabstände geachtet.