Unterschleißheim reiht sich ein in die Reihe der Kommunen, welche in diesem Jahr auf ihren Christkindl- beziehungsweise Weihnachtsmarkt verzichten. Aufgrund der weiterhin grassierenden Corona-Pandemie sei ein Christkindlmarkt, wie er in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, mit Buden auf dem Rathausplatz und rund um das Stadtzentrum heuer nicht vorstellbar, heißt es aus dem Rathaus. Das habe der Ältestenrat beschlossen. Damit die Unterschleißheimer nicht gänzlich auf Weihnachtsflair verzichten müssen, prüft die Stadt, ob es möglich ist, mehrere Buden über das Stadtgebiet verteilt aufzustellen - auf diese Weise würden sich die Besucher nicht ballen, könnten bei einem Spaziergang aber dennoch gebrannte Mandeln oder Handgemachtes erstehen. Ein wichtiger Baustein bei einem solchen Konzept könnten die örtlichen Gastronomen werden. Ein Wirt habe bereits bei der Stadt angefragt, ob er in den Wintermonaten zwei Holzbuden auf den Parkplätzen vor seinem Restaurant an der Bezirksstraße aufstellen darf, um dort Bratwürste und Glühwein zu verkaufen. Viele Wirte hatten ihre Parkplätze in den vergangenen Monaten zu Freischankflächen umfunktionieren dürfen, um Geschäft machen zu können. Der Bauausschuss hat dem Wirt grundsätzlich zugestanden, die Buden aufzustellen, allerdings muss dieser erst ein gültiges Hygienekonzept sowie eine verkehrsrechtliche Genehmigung vorlegen.