Der Chor des Gesangsvereins Germania Schleißheim singt von Juli an wieder gemeinsam. So lange es die Witterung erlaubt, sollen die Proben im Freien stattfinden und zwar immer mittwochs am Pfarrheim St. Wilhelm in der Theodor-Heuss-Straße 25, Beginn 19 Uhr. Das erste Treffen findet bereits an diesem Mittwoch, 1. Juli, statt. Für spätere Proben im Konferenzraum des Bürgerhauses hat der Vorstand ein Hygienekonzept ausgearbeitet, dem die Mitglieder zugestimmt haben und für das sie eine Einverständniserklärung ausfüllen müssen. Es sieht unter anderem vor, dass die Sänger untereinander zwei Meter und zum Chorleiter drei Meter Sicherheitsabstand halten müssen. Notenblätter dürfen nicht getauscht werden und spätestens nach 30 Minuten Gesang muss zehn Minuten gelüftet werden. Von jeder Probe wird ein Sitzplan angefertigt, der vier Wochen aufbewahrt wird.