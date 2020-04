Mit geradezu flehentlichen Appellen hatte das Unterschleißheimer Rathaus die Wiedereröffnung des Wertstoffhofs begleitet: Die Bürger mögen doch bitte nicht alle in der ersten Stunde kommen. Wenn die Aufstellspur zu lange werden sollte, müsse weitergefahren werden. Das Ergebnis war dennoch ein mittleres Verkehrschaos am vergangenen Mittwoch, dem ersten Öffnungstag. Am Freitag ließ Bürgermeister Christoph Böck (SPD) einen zweiten Hilfeschrei via Facebook los, gewürzt mit Batterien an Ausrufezeichen. Zum Wochenende hat die Stadt dann die komplette Verkehrsführung geändert und sogar die Landshuter Straße teilgesperrt.

Diese Sperre wurde am Montag wieder abgebaut. Jetzt setzt man darauf, dass der große Ansturm nach der langen Schließung abgefangen ist und sich die Situation wieder normalisiert. Bizarrerweise war an den bisherigen Öffnungstagen stets nach ein paar Stunden bei weiterhin offenem Wertstoffhof totale Flaute - nur zu Beginn der Öffnungszeiten drängten sich alle.

Im Zuge der ersten Corona-Schließungen im März hatte die Stadt den Wertstoffhof dichtgemacht, seit einer knappen Woche ist er nun wieder geöffnet. Der Zugang wurde dabei als Vorsorgemaßnahme auf zehn Fahrzeuge limitiert und dazu die östliche Zufahrt geschlossen, sodass es nur noch von Westen her über eine Abbiegespur von der Landshuter Straße auf das Gelände ging.

"Nicht alle gleich um 14 Uhr kommen!", hatte das Rathaus noch auf Facebook empfohlen. Die Öffnungszeit wurde extra um eine Stunde verlängert, um den erwarteten Andrang zu entzerren. Dennoch war am Mittwoch zur Wiedereröffnung der Rückstau so enorm, dass der Verkehr lahmgelegt war. Die wartenden Autos hätten nicht nur die Appelle zum Weiterfahren bei langer Warteschlage missachtet, sondern sich auch beim Drängeln über Verkehrsregeln hinweggesetzt und Aufforderungen des Personals ignoriert, hieß es aus dem Rathaus.

Am Freitag drohte der Bürgermeister, den Wertstoffhof wieder zu schließen, weil die dadurch verursachte Verkehrssituation nicht tragbar sei. Die Polizei hatte bereits interveniert. Für das vergangene Wochenende wurde gar eine neue Verkehrsführung angeordnet und beschildert. Die Zufahrt zur Wertstoffsammelstelle wurde aus östlicher Richtung angelegt. Dafür wurde die Landshuter Straße ab der Ohmstraße für den restlichen Verkehr gesperrt, der Verkehr von der Autobahn und Bundesstraße B 13 her in den Ort über die Ohm- und Edisonstraße umgeleitet.

Seit dem gestrigen Montag gelten wieder die ursprünglichen Regeln: zehn Fahrzeuge auf dem Gelände, einzige Zufahrt vom Westen, vom Ballhausforum, her und wenn die Abbiegespur voll mit wartenden Autos ist - weiterfahren und später wiederkommen. Ohne Schlange.