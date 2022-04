Beim neuen Caritas-Kinderhort in Unterschleißheim gibt es erneut Ärger und Verzögerungen. Der eigentlich in den Osterferien geplante Umzug verschiebt sich, weil die Feuerwehrzufahrt nicht ordnungsgemäß angelegt worden ist. Nun sollen die Kinder und die Erzieherinnen den fast zehn Millionen Euro teuren Bau im Mai in Beschlag nehmen. Besonders ärgerlich ist das jüngste einer Reihe von Problemen mit dem Gebäude aus Sicht der Rathausverwaltung, weil man bei mehreren Terminen "extra auf das Thema Feuerwehrzufahrt hingewiesen" habe, wie es in einer Mitteilung heißt.

Verspätete Planungsleistungen, Bauverzögerungen, Schwierigkeiten bei der Materiallieferung und unkooperative Handwerker: Die Liste der Gründe dafür, dass das Haus an der Ganghoferstraße erst mit Verspätung übergeben werden kann, sei lang, berichtet die Stadt. Nun komme das Thema Brandschutz hinzu.

Bei der Abnahme des Gebäudes durch den Sachverständigen für den Brandschutz seien trotz gemeldeter Abschlussbestätigungen doch Mängel an der Feuerwehrzufahrt festgestellt worden. Zum einen müssten beim Einfahrtstor Zufahrtsradien angepasst werden, zum anderen sei es nötig, die Zufahrt an einigen Stellen zu verbreitern, wofür nun leider auch Bäume gefällt und Sträucher entfernt werden müssten. Dafür werde der zum Teil unterschiedliche Oberflächenbelag bei der Zufahrt angepasst und der Weg mit Pollern markiert. "Leider wurde von den verantwortlichen Firmen versäumt, die Planung für die Feuerwehrzufahrt ordnungsgemäß zu erstellen."