Als der Dokumentarfilm "Klitschko" von Sebastian Dehnhardt 2011 in die Kinos kam, waren die Brüder Vitali und Wladimir Klitschko als Boxer bekannt. Heute ist Vitali Klitschko Bürgermeister von Kiew und eine der präsentesten Personen im Ukraine-Krieg. Als groß angelegte Solidaraktion bringen mehr als 300 deutsche Kinobetreiber, darunter das Capitol in Unterschleißheim, an diesem Sonntag, 20. März, auf Initiative der Cineplex-Kette "Klitschko" noch einmal auf die Leinwand. Von 18 Uhr an zeigt das Capitol den Film. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro an der Kasse, beim Online-Kartenkauf haben Gäste die Möglichkeit, diesen Betrag auch noch zu erhöhen. Die gesamten Erlöse fließen als Spende an "Ein Herz für Kinder", um dringend benötigte Hilfsmaßnahmen für vom Krieg betroffene ukrainische Kinder und Familien zu unterstützen. Karten sind erhältlich direkt im Capitol Kino, Alleestraße 24, oder online unter www.capitol-lohhof.de.