17. September 2018, 22:06 Uhr Unterschleißheim Bushaltestelle wird verlegt

Kurz nach ihrem Ausbau muss die Bushaltestelle an der Unterschleißheimer Raiffeisenstraße verlegt werden. Der Busstopp in Höhe der Einmündung Nelkenstraße wandert knapp 100 Meter nach Süden bis jenseits der St.-Korbinian-Straße. Am bisherigen Standort muss die Tiefgaragenzufahrt für ein Neubauprojekt an der Raiffeisenstraße angelegt werden. Der Ausbau der bisherigen Haltestelle mit einem Hochbord zum bequemeren Einstieg war gerade abgewickelt worden, als das Baurecht für das anliegende Grundstück in der Form erteilt wurde, schilderte Bauverwaltungsleiter Robert Lang letztens.