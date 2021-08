Die mehrmals wegen der Corona-Pandemie verschobene und abgesagte Bürgerversammlung in Unterschleißheim soll nun am Dienstag, 21. September, im Festsaal des Bürgerhauses nachgeholt werden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und findet unter besonderen Hygienevorkehrungen statt. So wird unter anderem um Anmeldung gebeten und die Teilnehmerzahl beschränkt, um den Mindestabstand einzuhalten. Ein Hygienekonzept wurde erarbeitet und wird, sofern notwendig, angepasst. Außerdem wird die Bürgerversammlung laut Rathaus zusätzlich im Internet live übertragen mit der Option, Fragen im Vorfeld oder währenddessen online einzureichen. Eine gesonderte Veranstaltung für Senioren muss aufgrund der Infektionsgefahr ausfallen.