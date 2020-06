Die CSU auf allen Kanälen. Am Montag, 22. Juni, bietet die CSU Unterschleißheim von 18 Uhr an eine Bürgersprechstunde per Telefon, Whatsapp oder Videotelefon an. Vertreter der Stadtratsfraktion und des Ortsverbandes sind dann bereit, Fragen zu beantworten. Die Nummer für Telefon, Whatsapp, Telegram oder Bildtelefon lautet 0151/23 01 82 75.