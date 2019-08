19. August 2019, 21:29 Uhr Unterschleißheim Bürgermeister spendiert Eis

Eis für alle spendiert der Unterschleißheimer Bürgermeister Christoph Böck bei einer Veranstaltung seiner SPD am Mittwoch, 21. August, in der Eisdiele Cellino an der Alleestraße 1. Schleckermäuler bekommen die erfrischenden Kugeln von 17 Uhr an, wie der Ortsverein Unterschleißheim-Lohhof ankündigt.