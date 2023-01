Mit undichten Dächern hat Unterschleißheim schon seine Erfahrung. Nach den Problemen mit dem Ballhaus-Forum gibt es jetzt auch tröpfchenweise Schwierigkeiten am Bürgerhaus. Dort dringt Wasser durchs Dach über dem Festsaal. Der Schaden ist aber offenbar nicht annähernd so groß wie bei dem auch an anderen Stellen schon sanierungsbedürftigen Forumbau. Untersuchungen haben ergeben, dass nicht ausreichend Ablaufrohre vorgesehen waren und mancher Ablauf auch schneller verstopft als gedacht. Die notwendigen Arbeiten aber gehen auch ins Geld. 300 000 Euro hat die Stadt nun dafür vorgesehen, die Defizite am Bürgerhaus zu beheben.

Vor allem bei starkem Regen dringt Wasser in das Gebäude ein. Um das im Griff zu halten, hat man provisorisch punktuell schon abgedichtet. Außerdem wurde im Festsaal ein Provisorium installiert: Durch ein innenliegendes Ablaufrohr wird das eindringende Wasser in eine Regentonne abgeleitet. Nun soll eine dauerhafte Lösung her. Die Arbeiten sollen von Juli bis September abschnittsweise angegangen werden. Durch eine Einhausung werden die zu bearbeitenden Bereiche geschützt, damit kein Wasser in den Festsaal eindringt.