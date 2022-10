Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Unterschleißheimer haben entschieden: Dieses Jahr wird über das Bürgerbudget ein Abenteuerspielplatz angelegt. Es werden Obstbäume gepflanzt, an denen für jeden erkennbar auch jeder ernten darf. Und es werden auf einem oder zwei Spielplätzen Bodentrampolins installiert, damit die Kinder dort noch mehr Spaß haben. Das sogenannte Bürgerbudget ist ein Haushaltstitel über 200 000 Euro, über dessen Verwendung alle Interessierten aus der Stadt in einem Prozess direkter Demokratie unmittelbar entscheiden können. Los ging es über das Online-Portal Consul der Stadtverwaltung mit einer Art Ideensammlung. Danach wurden umsetzbare Projekte bestimmt und es folgte die nächste Befragung. Am Ende setzten sich die drei Vorhaben durch, deren Umsetzung der Hauptausschuss des Stadtrats jetzt formell noch besiegelt hat.

Bei dieser Gelegenheit kam es zu einer Aussprache, in der abgeklopft wurde, ob die Bürgerbeteiligung zu diesem Budget nun als gelungen bezeichnet werden kann. Manfred Riederle (FDP) hatte seine Zweifel. Er bemängelte, dass sich aus seiner Sicht an der Schlussabstimmung doch recht wenige beteiligt haben. 36 Personen votierten für das "Obst für alle", 27 für den Abenteuerspielplatz und 23 für die Trampolins. Das sei doch eher dürftig. "Es ist offensichtlich nicht ausreichend gelungen, auf diesem Weg die Bürger zu erreichen", sagte Riederle. Doch Steven Ahlrep, der im Rathaus das Bürgerbudget betreut, widersprach.

Denn seiner Meinung nach muss der Gesamtprozess betrachtet werden. Und da sähen die Zahlen doch ganz anders aus. So seien immerhin 4400 Personen auf Consul gewesen, um sich über das aktuelle Bürgerbudget-Projekt zu informieren oder sich dort direkt einzubringen. Das sei doch ein "Großteil der Bevölkerung". So viele Menschen erreiche man "mit keiner Veranstaltung". An der Schlussabstimmung hätten sich dann gerade so viele beteiligt wie in den Vorjahren auch.

Erstmals wurde diesmal ein Bürgerbudget in Höhe von 200 000 Euro zur Verfügung gestellt, was doppelt so viel ist wie in den Jahren davor. Dafür wurde der Prozess entzerrt. Es gibt nur noch alle zwei Jahre die Möglichkeit, dass Bürger ihr Herzensanliegen an die Stadt herantragen und durch Mehrheitsvotum durchsetzen. Damit wolle man erreichen, dass auch größere Projekte angegangen werden könnten, hieß es bei der Neuauflage des Bürgerbeteiligungsprozesses. Wo und wie die drei Wünsche nun verwirklicht werden, ist noch offen. Eine Überlegung ist, den Abenteuerspielplatz am sogenannten Siemensspielplatz zu schaffen. Thomas Breitenstein (SPD) forderte aber, dann sauber zu unterscheiden, was aus Mitteln des Bürgerbudgets umgesetzt werde und was aus dem laufenden Etat. Denn eine Aufwertung des Spielplatzes sei ja auch jetzt schon geplant.

Doch ob diese - unabhängig vom Abenteuerspielplatz - geplante Aufwertung wirklich kommt, ist derzeit noch offen. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) verwies auf die knappen Finanzen. Man sei gerade dabei, für den Siemensspielplatz ein Konzept zu entwickeln. In den Haushaltsberatungen werde dann entschieden, was machbar sei und was nicht. Das Projekt stehe auf der Optionsliste, so wie vieles andere auch. Der Abenteuerspielplatz freilich ist finanziert. Das Budget dafür ist vorhanden.