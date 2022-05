Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Bis Weihnachten ist es noch ein Stück hin, doch die Unterschleißheimer schreiben schon mal fleißig Wunschzettel. Der Aufruf der Stadt kommt jedenfalls gut an, sich mit eigenen Ideen einzubringen, was man in der Stadt mit 200 000 Euro sinnvoll anstellen könnte. Mehr als 20 Vorschläge wurden in wenigen Tagen in dem Bürgerbeteiligungs-Instrument "Consul" auf der Homepage der Stadt eingereicht. Noch bis Sonntag, 8. Mai, können Bürger sich an der Aktion "Bürgerbudget" beteiligen.

Der Stadtrat hat im Jahr 2015 erstmals einen Teil seiner Souveränität in Gelddingen abgegeben und einen Bürgerhaushalt aufgelegt, bei dem die Unterschleißheimer selbst direkt Einfluss nehmen können, was damit gemacht wird. Seit Montag können Bürger Vorschläge unterbreiten. So wünscht sich jemand einen Hundespielplatz. Ein anderer hätte gerne einen sogenannten Solarbaum, an dem man Autos und auch Fahrräder direkt durch Solarmodule gespeist aufladen lassen kann. Ein Airsoft-Feld, erneuerte Beach-Volleyballplätze am Unterschleißheimer See, ein Radweg zum Hollerner See und Stand-up-Boards zur Ausleihe - all das ist in gut einer Woche an Ideen zur Halbzeit der Aktion schon zusammengekommen.

Die Stadt hat das Bürgerbudget nach einigen Jahren Erfahrung neu konzipiert. So wird der Etat nur noch alle zwei Jahre aufgelegt, dafür aber in doppelter Höhe, um auch größere Vorhaben umsetzen zu können. Es ist nur noch eine entscheidende Abstimmungsphase und eine Prüfung durch die Verwaltung, was laut Rathaus die Teilnahme vereinfachen und den Prozess aufwerten soll. Und es können Vorschläge eingebracht werden, an deren Umsetzung die Ideengeber selbst mitwirken können. Erstmals steht die vor einigen Monaten eingeführte Beteiligungs-Software Consul online zur Verfügung, die mehr Transparenz schaffen soll.

Nach dem 8. Mai werden die eingegangenen Wünsche und Ideen durch die Verwaltung einer Vorprüfung unterzogen. Im Juni können die Bürger über alle umsetzbaren Vorschläge abstimmen. Und dann wird schließlich auf Grundlage der Priorisierung durch die Bürger und nach einer tiefergehenden Prüfung der Hauptausschuss des Stadtrates in seiner Sitzung am Mittwoch, 12. Oktober, darüber entscheiden, was umgesetzt wird.