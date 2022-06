Viele Unterschleißheimer hätten gerne einen Abenteuerspielplatz am Ort. Andere wünschen sich, dass öffentliche Obstbäume gepflanzt und die Wege zu diesen beschildert werden. Und auch ein Bodentrampolin für Kinder fände großen Anklang, eine Mitfahrbank und neuer Sand für den Spielplatz im Lohwald. Etliche Bürger haben die Gelegenheit genutzt, ganz konkret eigene Projekte bei der Stadtverwaltung vorzutragen und ihre Favoriten mit zu bestimmen. Seit dem Jahr 2015 räumt das Rathaus eine gewisse Summe im Haushalt für Dinge ein, die direkt aus der Bürgerschaft angestoßen werden. Bis 2020 lief das unter dem Namen "Bürgerhaushalt".

Dieses Jahr wird nach einer auch Corona-bedingten Pause ein abgewandeltes Verfahren angewendet, um das Instrument unter dem Namen "Bürgerbudget" populärer zu machen und die Beteiligung zu intensivieren. Es findet alle zwei Jahre statt und dafür steht nun mit 200 000 Euro die doppelte Summe zur Verfügung, um auch große Vorhaben umzusetzen. Dabei hilft die Tatsache, dass die Stadt mit dem Software-Tool namens Consul eine Plattform auf der Homepage anbietet, die solche Meinungsbildungsprozesse und Abstimmungen leichter und besser nachvollziehbar macht.

In einer ersten Phase hatten Bürger Vorschläge eingebracht, diese wurden in einer weiteren Phase grob geprüft und in einer dritten Phase wurden 17 Projekte zur Abstimmung gebracht, um Favoriten herauszufinden. Das ist nun abgeschlossen. Jetzt werden die fünf beliebtesten Ideen vom Rathaus im Detail noch einmal unter die Lupe genommen. Es werden die Kosten abgeschätzt und auch die Chancen ausgelotet, das jeweilige Vorhaben umzusetzen. Der Hauptausschuss des Stadtrats entscheidet dann im Oktober, was kommendes Jahr angepackt wird. In der Vergangenheit wurden unter anderem eine Wildblumenwiese geschaffen, eine Calisthenics-Anlage im Valentinspark und eine Tauschecke.